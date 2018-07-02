 
مباشر

فلسطينية تسحب شابا مصابا من أرض المعركة عند الحدود الشرقية لغزة

فيديوهات

فلسطينية تسحب شابا مصابا من أرض المعركة عند الحدود الشرقية لغزة
RT
فلسطينية تنقذ شابا مصابا وتسحبه من أرض المعركة على الحدود الشرقية لقطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kghw

نشر نشطاء فلسطينيون على موقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، شريط فيديو لامرأة فلسطينية تحاول إنقاذ شاب مصاب وتسحبه من أرض المعركة أثناء المواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ووثق الفيديو صوت المرأة وهي تحفز الشاب معنويا وتشجعه على مواصلة زحفه تجاهها وتقوم بسحبه.

وأظهر الشريط المسجل أن الشاب مصاب في الظهر والدماء تلطخ ملابسه، وعاجز عن الوقوف على ساقيه.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة بالإضافة إلى اعتقال شاب ثالث كان برفقتهما شرق حدود رفح جنوب قطاع غزة.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة من RT حول مونديال روسيا 2018