فلسطينية تسحب شابا مصابا من أرض المعركة عند الحدود الشرقية لغزة

نشر نشطاء فلسطينيون على موقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، شريط فيديو لامرأة فلسطينية تحاول إنقاذ شاب مصاب وتسحبه من أرض المعركة أثناء المواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ووثق الفيديو صوت المرأة وهي تحفز الشاب معنويا وتشجعه على مواصلة زحفه تجاهها وتقوم بسحبه.

وأظهر الشريط المسجل أن الشاب مصاب في الظهر والدماء تلطخ ملابسه، وعاجز عن الوقوف على ساقيه.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة بالإضافة إلى اعتقال شاب ثالث كان برفقتهما شرق حدود رفح جنوب قطاع غزة.

المصدر: RT