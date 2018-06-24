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كل يغني على ليلاه.. كؤوس محشوة بالمخدرات

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صادرت الشرطة الأرجنتينية عدة نسخ مزيفة من كأس العالم لكرة القدم في مدينة صغيرة قرب العاصمة بوينس آيرس، كانت تحتوي على أكثر من 150 كغ من الماريخوانا وحوالي 20 كغ من الكوكايين.

وأكد مصدر في الشرطة الأرجنتينية أن عصابة مخدرات حاولت أن تستغل لأعمالها الإجرامية، الإقبال الكبير من الجمهور على كل ما يتعلق ببطولة كأس العالم لكرة القدم المنعقدة حاليا في روسيا.

كما عثر أفراد الشرطة على عدد من قطع السلاح الأبيض إلى جانب المخدرات.

المصدر: رابتلي

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