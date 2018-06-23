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إمام سعودي يوقف خطبة الجمعة بسبب هاتف أحد المصلين

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إمام سعودي يوقف خطبة الجمعة بسبب هاتف أحد المصلين
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أوقف إمام وخطيب جامع المحيسن في الرياض، عادل بن سالم الكلباني، خطبته أمس الجمعة، بعد ملاحظته أحد المصلين وهو منشغل بهاتفه النقال بدلا من الاستماع للخطبة.

وتداول نشطاء مقطع فيديو يظهر الكلباني متحدثا عن مفهوم الفرح والسعادة في الإسلام، ليتوقف عن خطبته ويقول للمصل: "حبيب.. جوال وأنت تستمع للخطبة هذا ما يصير، يا جوال يا خطبة".

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