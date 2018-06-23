إمام سعودي يوقف خطبة الجمعة بسبب هاتف أحد المصلين

أوقف إمام وخطيب جامع المحيسن في الرياض، عادل بن سالم الكلباني، خطبته أمس الجمعة، بعد ملاحظته أحد المصلين وهو منشغل بهاتفه النقال بدلا من الاستماع للخطبة.

ماذا فعل الداعيـة/عادل بن سالـم الكلبانـي إمام وخطيب جامع المحيسن بالرياض عندما رأى أحد المصلين منشغل في جوالة في خطبـة الجمعـة pic.twitter.com/AcAQCKBL08 — شاهرعوادفايض الشلقان الشمريTwit1 (@shaherAwad1313) June 23, 2018

وتداول نشطاء مقطع فيديو يظهر الكلباني متحدثا عن مفهوم الفرح والسعادة في الإسلام، ليتوقف عن خطبته ويقول للمصل: "حبيب.. جوال وأنت تستمع للخطبة هذا ما يصير، يا جوال يا خطبة".