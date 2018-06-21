لقطات تحبس الأنفاس.. قمر اصطناعي يسبح في الفضاء الخارجي
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رصد رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيمييف حدثا فريدا، وصور عن قرب تحليق قمر اصطناعي بجوار المحطة الفضائية الدولية.
وعلّق رائد الفضاء الروسي على هذا المشهد المثير قائلا: "صوّرت كيف يحلق قمر اصطناعي قرب بيتنا الفضائي".
Заснял как спутник пролетает мимо нашего космического дома 🛰️— Oleg Artemyev (@OlegMKS) June 20, 2018
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A satellite flying by the @Space_Station 🛰️ pic.twitter.com/Wi2gE0PAPz
المصدر: تويتر
محمد الطاهر
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