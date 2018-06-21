 
مباشر
عاجل
الدنمارك تتقدم على أستراليا في مباراة الجولة الثانية ضمن مونديال روسيا 2018

لقطات تحبس الأنفاس.. قمر اصطناعي يسبح في الفضاء الخارجي

فيديوهات

لقطات تحبس الأنفاس.. قمر اصطناعي يسبح في الفضاء الخارجي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kehu

رصد رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيمييف حدثا فريدا، وصور عن قرب تحليق قمر اصطناعي بجوار المحطة الفضائية الدولية.

وعلّق رائد الفضاء الروسي على هذا المشهد المثير قائلا: "صوّرت كيف يحلق قمر اصطناعي قرب بيتنا الفضائي".

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملاعب المونديال - نيجني نوفغورود