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شاهد بالفيديو .. حريق على متن طائرة المنتخب السعودي في روسيا

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شاهد بالفيديو .. حريق على متن طائرة المنتخب السعودي في روسيا
AFP
حريق على متن طائرة المنتخب السعودي
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أظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا على متن طائرة المنتخب السعودي المتجهة إلى مدينة روستوف، قبل يوم من لقاء منتخب الأخضر مع الأوروغواي.

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