شاهد بالفيديو .. حريق على متن طائرة المنتخب السعودي في روسيا

أظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا على متن طائرة المنتخب السعودي المتجهة إلى مدينة روستوف، قبل يوم من لقاء منتخب الأخضر مع الأوروغواي.

فيديو لتصوير لحظة إشتعال النار في جناح الطائرة .. pic.twitter.com/vqquyDQI5V — اخبار كرة القدم (@Nsports24) 18 июня 2018 г.