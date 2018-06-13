الصين.. سمكة برأس حمامة

انتشر على موقع يوتيوب، شريط مصور يظهر صيادي سمك في الصين وهم يعرضون سمكة "متحولة" برأس يشبه رأس الحمامة.

ووقع الحادث في مدينة جوييانغ الصينية، عندما سحب أحد الصيادين سنارته ليجد السمكة الغريبة، حيث أثار شكل رأسها فضول الجميع ولم يتمكن أحد من تحديد فصيلتها.

مستخدمو الإنترنيت، تحدثوا عن أن السمكة أقرب إلى فصيلة "الشبوط"، لكن رأسها الغريب لا يمكن أن يصنف تحت أي فصيلة، فهو أقرب إلى رأس الحمامة أو الدلفين.

المصدر: يوتيوب