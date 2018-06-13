 
مباشر

راكون يحاكي سبايدرمان ويتسلق ناطحة سحاب!

فيديوهات

راكون يحاكي سبايدرمان ويتسلق ناطحة سحاب!
Reuters Ilya Naymushin
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kd58

تجمع عدة آلاف من المواطنين الأمريكية لمراقبة، حيوان الراكون الذي قام، على غرار "الرجل العكنبوت- سبايدرمان" بتسلق الجدران الخارجية لناطحة سحاب في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وتابع الجمهور، المراحل الرائعة والشيقة لهذه المغامرة التي استمرت عدة أيام، ووصل بالفعل إلى الطابق الـ 23.

ويرى المراقبون، أن بطلا جديدا ظهر في مدينة سان بول. 

المصدر: قناة "إن تي في"

ادوارد سافين

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زار 18 مدينة عالمية وجعل 29 نجما ينفخون في كرة قدم فارغة لدعم المغرب!