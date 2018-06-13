راكون يحاكي سبايدرمان ويتسلق ناطحة سحاب!

تجمع عدة آلاف من المواطنين الأمريكية لمراقبة، حيوان الراكون الذي قام، على غرار "الرجل العكنبوت- سبايدرمان" بتسلق الجدران الخارجية لناطحة سحاب في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وتابع الجمهور، المراحل الرائعة والشيقة لهذه المغامرة التي استمرت عدة أيام، ووصل بالفعل إلى الطابق الـ 23.

ويرى المراقبون، أن بطلا جديدا ظهر في مدينة سان بول.

Тысячи американцев следят за судьбой енота, который, как человек-паук, карабкается по небоскребу в Миннесоте pic.twitter.com/39hhFisIV6 — НТВ (@ntvru) 13 июня 2018 г.

المصدر: قناة "إن تي في"

ادوارد سافين