استقبال بوتين في الصين على أنغام "كاتيوشا"

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية. وكان في استقباله أمام البرلمان، الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وبعد أن عزفت الفرقة الموسيقية، النشيدين الوطنيين الروسي والصيني، رقصت مجموعة من الأطفال، وبأيديهم أعلام الدولتين، على أنغام الأغنية الروسية الخالدة "كاتيوشا".

ويشارك فلاديمير بوتين في قمة منظمة شنغهاى للتعاون، التي ستعقد يومي 9-10 يونيو في مدينة تشينغداو.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين