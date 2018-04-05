الإوزة "ستيف" تهاجم جنودا أمريكيين في عقر دارهم!
Reuters
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حظي مقطع فيديو يظهر هجوم إوزة ذكر على جنود أمريكيين داخل قاعدة في "فورت سيل" بولاية أوكلاهوما بمشاهدة واسعة في الإنترنت.
وترصد المشاهد إوزة وهي تعترض طريق الجنود الأمريكيين ثم تهاجم أحدهم بعنف ما دفع الآخرين إلى محاولة تفادي الصدام معها والابتعاد عن طريقها.
تجدر الإشارة إلى أن اثنتين من الإوز تعيشان في قاعدة فورت سيل، تدعيان "ستيف" و"بريندا".
وقد خرجت لهذا الزوج من الإوز ذرية مؤخرا ما يفسر سلوك الإوزة الذكر "ستيف" العدواني تجاه رجال الجيش الأمريكي، وغضبه العارم منهم وجسارته عليهم رغم كثرتهم.
المصدر: mignews
محمد الطاهر
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