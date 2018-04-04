منظومات الصواريخ "بانتسير-اس1" تضرب أهدافها

أجرت أطقم منظومات "بانتسير إس1" للصواريخ والمدافع المضادة للجو، تابعة لأسطولي البلطيق والمحيط الهادئ الروسيين، تدريبات رماية حية ضد أهداف تحاكي عربات مدرعة وأسلحة هجوم جوي.

وأقيمت التدريبات داخل ميدان رماية في مقاطعة كالينينغراد الروسية، في إطار المرحلة الثانية من مسابقات التدريب الميداني لوحدات الدفاع الجوي "مفاتيح من السماء"، والتي تعقد هذا العام على أرض "آشولوك" بمحافظة أستراخان الروسية ضمن الألعاب العسكرية الدولية.