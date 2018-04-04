القناصة الإسرائيليون يستهدفون مدنيين عزلا في غزة
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انتشر في شبكات التواصل الاجتماعي فيديوهان صورهما نشطاء فلسطينيون من غزة يوثقان لحظات استهداف الجنود الإسرائيليين مدنيين عزل أثناء مظاهرات "يوم الأرض" عند حدود قطاع غزة.
في شريط فيديو الأول يظهر الشاب عبد الفتاح عبد النبي يركض مع إطار عجلة تحت نيران قناص إسرائيلي.
ويظهر الفيديو الثاني لحظة إصابة الشاب إبراهيم أبو شنب بالرصاص أثناء صلاة جماعية بالقرب من الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.
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