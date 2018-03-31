المئات يلقون "نظرة الوداع" على جثمان العالم الشهير ستيفن هوكينغ

حضر أكثر من 500 مدعو مراسم تشييع عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ، ولإلقاء ما يسمى "نظرة الوداع" على جثمانه.

وتجمع المشيعون عند بوابة كنيسة سان ماري الكبرى في مدينة كامبريج البريطانية، لوداع عالم الفيزياء، المعروف بأعماله حول أسرار الكون، والذي وافته المنية داخل منزله في كامبريدج يوم الرابع عشر من الشهر الجاري عن عمر ناهز الـ76 عاما.

المصدر: وكالات