تصوير جوي لكارثة بيئية في كولومبيا!

نشرت وكالة "رابتلي" الإعلامية فيديو من طائرة دون طيار يظهر موقعا في كولومبيا تسرب فيه النفط منذ بداية الشهر الجاري، ولم تنجح السلطات الكولومبية في احتوائه حتى الآن.

وحسب الإعلام المحلي فقد تسرب أكثر من 24 ألف برميل من النفط الخام جراء الحادث، ما سبب تلوثا على مساحة 24 كم مربع، وأدى إلى نفاق أعداد كبيرة من الأسماك والطيور.

ووصف نشطاء البيئة الكولومبيون التسرب بأسوأ مأساة بيئية شهدتها البلاد على مدى عقود.