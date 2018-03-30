هبوط أول طائرة عراقية في السعودية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من داخل قمرة القيادة لأول طائرة عراقية هبطت في مطار الرياض الدولي بالمملكة السعودية.

ويظهر في الفيديو قبطان الطائرة ومساعده وهما يتهيآن للهبوط في مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال القبطان: "هذه أول رحلة للخطوط الجوية العراقية.. ستتبعها رحلات أخرى إلى مطار الملك خالد الدولي ومطار الدمام".

وقام القبطان ومساعدوه برفع العلم العراقي من شباك قمرة القيادة، ردا على تحية سلطات المطار.

المصدر: وكالات