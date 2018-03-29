لحظة إطلاق مقاتلة روسية لصاروخ خلال مناورات جوية ضخمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1oi
نفذ طيارو القوة الجوية والدفاع الجوي في الدائرة العسكرية الغربية الروسية، على متن مقاتلات "ميغ -29 إس إم تي" و"ميغ -31 بي إم " و"سو-27"، عمليات رمي قتالي وإطلاق صواريخ موجهة.
ونشرت قناة "زفيدزا" التلفزيونية شريط فيديو لمناورات "لادوغا-2018" .
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن "حوالي 50 طيارا، تدربوا على تحسين مهاراتهم في مجال اكتشاف وسائل الهجوم الجوي المعادي واعتراضها وتدميرها ليلا ونهارا".
المصدر: زفيزدا
إدوارد سافين
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)