لحظة إطلاق مقاتلة روسية لصاروخ خلال مناورات جوية ضخمة

نفذ طيارو القوة الجوية والدفاع الجوي في الدائرة العسكرية الغربية الروسية، على متن مقاتلات "ميغ -29 إس إم تي" و"ميغ -31 بي إم " و"سو-27"، عمليات رمي قتالي وإطلاق صواريخ موجهة.

ونشرت قناة "زفيدزا" التلفزيونية شريط فيديو لمناورات "لادوغا-2018" .

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن "حوالي 50 طيارا، تدربوا على تحسين مهاراتهم في مجال اكتشاف وسائل الهجوم الجوي المعادي واعتراضها وتدميرها ليلا ونهارا".

المصدر: زفيزدا

إدوارد سافين