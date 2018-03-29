 
مباشر

لحظة إطلاق مقاتلة روسية لصاروخ خلال مناورات جوية ضخمة

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1oi

نفذ طيارو القوة الجوية والدفاع الجوي في الدائرة العسكرية الغربية الروسية، على متن مقاتلات "ميغ -29 إس إم تي"  و"ميغ -31 بي إم " و"سو-27"، عمليات رمي قتالي وإطلاق صواريخ موجهة.

ونشرت قناة "زفيدزا" التلفزيونية شريط فيديو لمناورات "لادوغا-2018" .

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن "حوالي 50 طيارا، تدربوا على تحسين مهاراتهم في مجال اكتشاف وسائل الهجوم الجوي المعادي واعتراضها وتدميرها ليلا ونهارا".

المصدر: زفيزدا

إدوارد سافين

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة