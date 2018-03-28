كيم جونغ أون وعقيلته في الصين في أول زيارة خارجية له منذ وصوله إلى الحكم
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عرض التلفزيون المركزي الصيني تسجيل فيديو للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذي قام بداية الأسبوع الجاري بزيارة غير رسمية إلى بكين.
ويظهر الفيديو مراسم ترحيب زعيمي البلدين ببعضهما البعض بحضور عقيلتيهما، بالإضافة إلى المباحثات التي أجراها الجانبان في دار الاجتماعات الشعبية.
وكانت زيارة كيم إلى الصين في الفترة ما بين 25 و28 مارس الجاري أول زيارة خارجية له بعد وصوله إلى السلطة عام 2011.
المصدر: AP
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