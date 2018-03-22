صيادو بريطانيا يحتجون على طريقتهم الخاصة

شهدت العاصمة البريطانية لندن احتجاجات غريبة من نوعها، نظمها مجموعة من صيادي الأسماك برفقة زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة سابقا، نايجل فاراج.

وألقى المحتجون أسماكا ميتة في مياه نهر التايمز، تعبيرا منهم على ما وصفوه بضعف الحكومة البريطانية في الدفاع عن مصالح مواطنيها في المفاوضات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي المتعلقة بشروط خروج بريطانيا من الاتحاد.

المصدر: رابتلي