شاهد أول حادث سير قاتل بسيارة ذاتية القيادة

نشرت الشرطة الأمريكية فيديو يوثق الحادث، الذي وقع مؤخرا بين سيارة أجرة ذاتية القيادة، تابعة لشركة "أوبر"، راحت ضحيته امرأة أمريكية كانت تقود دراجة في مدينة تيمبي بولاية أريزونا.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ — Tempe Police (@TempePolice) March 21, 2018

ويظهر الفيديو، الذي تم تصويره بكاميرا خارجية وأخرى داخلية، لحظة اصطدام السيارة بامرأة (49 عاما) كانت تقود دراجة هوائية.

هذا وقد برّأت الشرطة الأمريكية سيارة الأجرة ذاتية القيادة، التابعة لشركة "أوبر". وقالت إنه كان من الصعب تجنب الحادث في مثل هذا الوضع سواء كان هناك سائق في السيارة أو أنها تقاد آليا.

المصدر: وكالات