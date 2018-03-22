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شاهد أول حادث سير قاتل بسيارة ذاتية القيادة

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شاهد أول حادث سير قاتل بسيارة ذاتية القيادة
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نشرت الشرطة الأمريكية فيديو يوثق الحادث، الذي وقع مؤخرا بين سيارة أجرة ذاتية القيادة، تابعة لشركة "أوبر"، راحت ضحيته امرأة أمريكية كانت تقود دراجة في مدينة تيمبي بولاية أريزونا.

ويظهر الفيديو، الذي تم تصويره بكاميرا خارجية وأخرى داخلية، لحظة اصطدام السيارة بامرأة (49 عاما) كانت تقود دراجة هوائية.

هذا وقد برّأت الشرطة الأمريكية سيارة الأجرة ذاتية القيادة، التابعة لشركة "أوبر". وقالت إنه كان من الصعب تجنب الحادث في مثل هذا الوضع سواء كان هناك سائق في السيارة أو أنها تقاد آليا.

المصدر: وكالات

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