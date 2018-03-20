ثعبان داخل حقيبة طالبة في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للعثور على ثعبان داخل حقيبة طالبة في مدرسة بمنطقة عسير في السعودية.

ويبين الفيديو، لحظة إلقاء الطالبة حقيبتها على الأرض، ثم تحاول إحدى السيدات إخراج الثعبان بعصا، ليخرج أخيرا من الحقيبة وتلاحقه بالعصا.

المصدر: وكالات