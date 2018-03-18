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مركز المصالحة الروسي: أكثر من 73 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية

صاروخ "سارمات" النووي في مركز اقتراع

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صاروخ
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تفاجأ العاملون في أحد مراكز الاقتراع بمقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا بظهور شاب متنكر بهيئة صاروخ بالستي، جاء للإدلاء بصوته في الانتخابات.

وكانت هناك كلمة "سارمات" مكتوبة على بدلة الشاب بألوان العالم الروسي، وذلك في إشارة إلى أحد أحدث أنواع الصواريخ البالستية الروسية العابرة للقارات. وصنع الشاب هذه البدلة يدويا بنفسه، خصوصا لحضور مركز الاقتراع بها في يوم التصويت.

وأثار ظهوره في مركز الاقتراع اهتماما كبيرا وإعجابا من قبل المواطنين الأخرين، حيث طلب البعض التقاط صور "سيلفي" معه.

المصدر: القناة الخامسة الروسية

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