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عباس إلييف.. أكبر مسّن روسي يدلي بصوته!

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عباس إلييف.. أكبر مسّن روسي يدلي بصوته!
Sputnik Said Tsarnaev
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أبى المواطن الروسي عباس إلييف إلا أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية رغم تجاوزه الـ122 عاما، ليصبح بذلك أكبر مسّن يصوت في روسيا.

وقال المتحدث باسم رئيس منطقة غولي الجبلية في إنغوشيا، إن "إلييف الذي وصل لسّن الـ 122 سنة في 1 مارس الجاري، أدلى بصوته من منزله في الانتخابات الرئاسية الروسية"، لافتا إلى أن "أعضاء لجنة الانتخابات صعدوا إليه لعدم مقدرته على الذهاب للمركز الانتخابي نظرا لكبر سنه".

المصدر: نوفوستي

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