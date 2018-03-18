عباس إلييف.. أكبر مسّن روسي يدلي بصوته!

أبى المواطن الروسي عباس إلييف إلا أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية رغم تجاوزه الـ122 عاما، ليصبح بذلك أكبر مسّن يصوت في روسيا.

وقال المتحدث باسم رئيس منطقة غولي الجبلية في إنغوشيا، إن "إلييف الذي وصل لسّن الـ 122 سنة في 1 مارس الجاري، أدلى بصوته من منزله في الانتخابات الرئاسية الروسية"، لافتا إلى أن "أعضاء لجنة الانتخابات صعدوا إليه لعدم مقدرته على الذهاب للمركز الانتخابي نظرا لكبر سنه".

Явка на выборах на 14.00 по Москве составила 34,72 процента. Среди проголосовавших — самый пожилой житель страны, 122-летний Аппаз Илиев. pic.twitter.com/fkctwaL15U — Актуальная Политика (@Current_policy) ١٨ مارس، ٢٠١٨

المصدر: نوفوستي