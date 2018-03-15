بالفيديو.. لحظة محاولة الهجوم على ميركل بعد إعادة انتخابها

نشرت وسائل إعلام ألمانية فيديو يبين لحظة محاولة شخص الهجوم على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عند خروجها من مبنى البرلمان في برلين.

ويظهر في الفيديو شاب أفغاني (23 عاما) وقد ألقت الشرطة القبض عليه وهو يحاول الاقتراب من ميركل بعد أن صرخ "ألله أكبر".

ولم تذكر المصادر دوافع الهجوم، كما لم تحدد إن كان الشاب من طالبي اللجوء.

وكانت ميركل انتخبت مستشارة لألمانيا لولاية رابعة أمس، وأدت اليمين الدستورية في البرلمان (البوندستاغ).

المصدر: وكالات