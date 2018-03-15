حسين الجسمي يغني في موسكو
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استضاف الكرملين في موسكو يوم السبت 10 مارس/أذار حفل توزيع جوائز مهرجان برافو للموسيقى بدورته الأولى، وشارك في الحفل الفنان الإماراتي المشهور حسين الجسمي، وغنى أمام الجماهير الروس.
فخوراً أقف اليوم على مسرح قصر الكرملين في #موسكو لأُكرَّم بجائزة الفنان الأكثر شعبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحمل إسم وفن وثقافة بلادي ووطني— Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) March 10, 2018
شكرا إماراتي الحبيبة .. شكراً قادتي الكرام .. شكراً وطني العربي وجمهورنا الحبيب #russia#moscow#uaepic.twitter.com/E83UhixQp2
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