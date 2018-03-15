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حسين الجسمي يغني في موسكو

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استضاف الكرملين في موسكو يوم السبت 10 مارس/أذار حفل توزيع جوائز مهرجان برافو للموسيقى بدورته الأولى، وشارك في الحفل الفنان الإماراتي المشهور حسين الجسمي، وغنى أمام الجماهير الروس.

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