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وسائل إعلام سورية: خروج عدد من مدنيي الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين

الكاميرا ترصد شابا يطعن فتاة في عنقها في وضح النهار بسان بطرسبورغ

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سجلت كاميرات المراقبة في شارع "فوستانيا" وسط مدينة سان بطرسبورغ الروسية لحظة هجوم بسكين قام به شاب يبلغ من العمر 21 عاما على فتاة موجها لها ضربة في العنق.

وجاء في تقارير أن الفتاة تم نقلها إلى المستشفى ووضعها الصحي حرج. أما الشاب فاستطاعت إدارة الشرطة المحلية تحديد هويته وأعلنت البحث عنه متهمة إياه بمحاولة القتل.

المصدر: وكالات

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