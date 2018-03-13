مشهد يعتقد أنه يرصد إصابة قناص في منطقة وعرة على يد جندي سعودي!

نشرت صحيفة "سبق" السعودية مقطع فيديو قالت إنه لجنود سعوديين من القوات البرية أثناء إصابتهم قناصا من الحوثيين بعد رصده في منطقة وعرة.

وذكرت الصحيفة أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر فيه جنود سعوديون "من القوات البرية الملكية السعودية وهم يرصدون قناصا من المليشيا الحوثية في منطقة جبلية وعرة".

ويصف المصدر المشهد بالقول إن أحد الجنود السعوديين المرابطين على الحدود الجنوبية للمملكة بادر إلى استهداف القناص وإصابته.

الجدير بالملاحظة أن المشهد صُور من مسافة بعيدة جدا، ولا يوجد ما يؤكد أن الهدف الذي أصيب هو مسلح متوار لا يظهر إلا نصفه العلوي.

المصدر: سبق

محمد الطاهر