إنقاذ حياة قطة.. مشاهد مؤثرة للغاية!

بثت مواقع إخبارية روسية شريطا مصورا لرجال إطفاء روس في مدينة فولغوغراد، وهم يحاولون إنقاذ حياة قطة اختنقت بأدخنة الحريق وبدت كما لو أنها ميتة.

وظهرت في المشاهد صاحبة القطة وهي تبكي منفعلة حزنا ولهفة على قطتها، فيما استمات رجل إطفاء في تدليك قلب القطة ومحاولة إنعاشها وإنقاذ حياتها.. بقية الأحداث تشاهدونها في الشريط المصور وهي غنية عن أي تعبير.

المصدر: ruposters life

محمد الطاهر