العاصفة "ويندماغدون" تضرب واشنطن

تسببت رياح عاصفة ضربت العاصمة الأمريكية واشنطن، بخسائر مادية كبيرة، وأدت إلى شلل مؤقت في حركة الطائرات والسيارات.

وأظهر الشريط مطار العاصمة والصعوبة التي تعترض الطائرات في الهبوط، وأعمدة الإنارة والأشجار وقد اقتلعت من أماكنها، والأعلام وقد مزقتها الرياح.

وتوقع مركز الأرصاد، أن تبلغ شدة الرياح معدل 90 كلم/ساعة (56 ميلا)، فيما طالبت السلطات من المسافرين بتوخي الحيطة والحذر، وأغلقت عدد من مدارس العاصمة أبوابها.

وأطلقت السلطات المحلية على العاصفة تسمية "ويندماغادون".

المصدر: وكالات