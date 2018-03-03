جنود إسرائيليون يلقون قنبلة على زوجين يحملان طفلا

نشر ناشطون إسرائيليون من منظمة "يش دين"، تسجيلا مصورا يظهر فيه أحد أفراد ما يسمى حرس الحدود الإسرائيلي وهو يلقي قنبلة صوتية على زوجين فلسطينيين ومعهما طفلهما.

وقالت المنظمة، إن "التسجيل المصور من قرية بورين في الضفة الغربية، وأن الزوجين كانا هاربين وهما يحملان طفلهما من بيت ألقيت عليه قبل ذلك قنبلة غاز مسيل للدموع".

من جهتها، أكدت شرطة حرس الحدود، أن "أفراد حرس الحدود لم يشاهدوا الطفل".

وشهدت قرية بورين الجمعة، مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين والقوات الإسرائيلية من جهة ثانية، بعد أن تصدى الفلسطينيون لمحاولات المستوطنين اقتحام القرية.

المصدر: وكالات