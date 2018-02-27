الشمس كما لم ترها من قبل!
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ظهرت الشمس بولاية سانتا كاتارينا في البرازيل بحلة غير معتادة إذ اكتست بهالتين وهاجتين في ظاهرة طبيعية لكنها نادرة.
هذه الظاهرة البصرية الخلابة تسمى "هالو" وقد شوهدت أمس في عدة مدن في البرازيل وخاصة في عاصمة الولاية فلوريانوبوليس، والبلدات المحيطة بها.
وتحدث هذه الظاهرة بفعل مصادر الضوء القوية وبخاصة الشمس والقمر، وتعزى أساسا إلى تأثيرات بلورات الجليد في السحب الحمضية في طبقات الجو العليا.
انعكاس ضوء الشمس أو القمر وانكساره بفعل بلورات الجليد يتحول في السماء إلى هالة شبيهة بقوس قزح.
المصدر: نوفوستي
محمد الطاهر
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