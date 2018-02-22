وزير خارجية صربيا يقدم هدايا للافروف وزاخاروفا

أهدى وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، في ختام مؤتمر صحفي، نظيره الروسي سيرغي لافروف قميص منتخب صريبا لكرة القدم يحمل رقم 10.

وقد ذكّر لافروف أن صربيا ستلعب ضد البرازيل في ملعب سبارتاك في موسكو، مضيفا أنه سيشجع المنتخب الصربي.

كذلك أهدى وزير الخارجية الصربي للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حلويات على شكل قلب، تعبيرا للود بين الشعبين.