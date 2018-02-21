شرطي ينقذ غريقا.. ويعترف بأنه لا يجيد السباحة!

انتشر في الإنترنت فيديو مثير للإعجاب يظهر لحظة إنقاذ رجل من الغرق في مدينة بيري البريطانية الصغيرة، وذلك من قبل الشرطي محمد نديم الذي قفز من الجسر إلى المياه الباردة دون تفكير.

وما يجعل الفيديو أكثر تأثيرا، هو أن محمد اعترف بأنه لا يجيد السباحة وكانت عملية الإنقاذ خطيرة جدا عليه، ولكنه كان مجبرا على هذا الفعل لأن مهمة الشرطي تكمن في حماية الآخرين بأي ثمن.