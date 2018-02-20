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التمكن من تصوير صاروخ  أمريكي سري

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التمكن من تصوير صاروخ  أمريكي سري
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نشرت  القناة  التلفزيونية ABC7 News في موقع يوتيوب شريط فيديو ظهر فيه الصاروخ الخفيف جدا Astra الذي تقوم بتصميمه وإنتاجه  شركة Astra Space بسرية شديدة.

وتمكن الصحفيون تصوير اختبار محرك المرحلة الأولى في الصاروخ الناقل الذي سيخصص لنقل حمولة لا تزيد على مئة كغم إلى المدار الفضائي للأرض. ورفضت الشركة التعليق على الشريط. 

وأشارت القناة إلى أن الشركة المذكورة تتعاون بشكل وثيق مع الجيش الأمريكي وهي تستخدم قاعدة  البحرية  الأمريكية  الأمريكية  الاميدا  في ولاية  كاليفورنيا  لتنفيذ الاختبارات.

المصدر: لينتا رو

 ادوارد سافين

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