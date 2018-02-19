شاهد بالفيديو.. لحظة مقتل 3 ضباط إيرانيين في العاصمة طهران

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يظهر لحظة دهس حافلة لعناصر أمن في العاصمة الإيرانية طهران.

وتظهر في الفيديو حافلة تخترق صفوف عناصر الأمن الإيراني وتدهس عددا منهم، واستمرت الحافلة عقب ذلك في سيرها، ويسمع بعد ذلك دوي إطلاق النار.

وكانت الشرطة الإيرانية أعلنت مقتل 3 من ضباطها خلال اشتباكات مع محتجين في العاصمة طهران، تجمعوا أمام مركز للشرطة مطالبين بإطلاق سراح أعضاء من طائفة الصوفية الدينية.

المصدر: وكالات