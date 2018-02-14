فرص عمل فريدة في جبال الألب

دعا رجل الأعمال الإيطالي، دافيدي ميدالي، المهاجرين إلى المشاركة في مشروعه لبناء قرية من مباني قبانية في جبال الألب للأغراض السياحية، ونشرت وكالة "رابتلي" فيديو يوثق نتائج عملهم.

وقال عمر، مهاجر من غامبيا في الـ22 من عمره الذي شارك في المشروع، إنه لم ير الثلج أبدا في حياته إلا عبر شاشة التلفزيون، وأكد رجل الأعمال، ميدالي، نجاح المشروع واصفا إياه بالطريقة الفريدة لتسريع دمج المهاجرين وتزويدهم بفرص العمل.