في مشهد يحبس الأنفاس.. طفلة تنجو بأعجوبة بعدما هوت من أعلى هرم بشري

في مشهد يحبس الأنفاس، وثق مقطع فيديو لحظة سقوط طفلة في الثامنة من عمرها، من أعلى هرم بشري على الأرض دون أن تصاب بأي أذى.

وكانت الطفلة تشارك في الاحتفالات السنوية لعيد القديس إيولاليا في مدينة برشلونة، حين تم رفعها عبر إحدى الشرفات لتعتلي قمة هرم بشري مكون من عشرات الأشخاص، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن الأمور لم تجر كما تم التخطيط لها، إذ فقدت الفتاة سيطرتها على نفسها وهوت نحو الأرض، وسط صراخ الأشخاص المتواجدين في المكان.

ورغم أن الفتاة سقطت من ارتفاع شاهق، إلا أنها، لحسن الحظ، لم تصب بأي أذى.

المصدر: ديلي ميل