مشهد مروّع.. سيارة تنقلب إلى كتلة من اللهب في لحظات
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أظهر شريط مصور لحظة اشتعال النار في سيارة بشكل مفاجئ وانتشار ألسنة اللهب على طريق سريع في الصين.
وعلى ما يبدو فإن ألسنة اللهب امتدت بهذه السرعة وعلى مساحة واسعة، بسبب وجود سائل قابل للاحتراق على الطريق قد يكون انسكب في وقت سابق من صهاريج لنقل مثل هذه المواد سريعة الاحتراق.
وهرعت فرق الإنقاذ إلى المكان، لتسيطر على الحريق وتسعف شخصين.
المصدر: RT
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