اعتقال أعضاء في حكومة داغستان

احتجزت أجهزة الأمن الروسية اليوم الاثنين، القائم بأعمال رئيس حكومة داغستان بالإضافة إلى اثنين من نوابه وعدد من المسؤولين، وذلك للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد.

وأوضحت متحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية أنه تبث تورط القائم بأعمال رئيس وزراء داغستان عبد الصمد حميدوف ونائبيه شاميل عيسايف ورايودين يوسفوف ووزير التعليم السابق شاه عباش شاهوف وأشخاص آخرين، في قضايا اختلاس أموال الميزانية المخصصة لتنفيذ مشاريع وبرامج اجتماعية في الجمهورية القوقازية الواقعة جنوبي روسيا.

وفتشت الأجهزة المختصة منازل المحتجزين ونقلتهم بعد ذلك إلى العاصمة موسكو لاستكمال التحقيق معهم.