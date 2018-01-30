تفاعل كبير في الإنترنت بشأن فيديو "استحمام" جرذ!

ظهر في الإنترنت مقطع فيديو لجرذ وهو يستحم واقفا على قدميه الخلفيتين في حوض غسيل، بل ويفرك بمهارة جسده بالصابون.

ويفترض أن مواطنا من بيرو يدعى خوسيه كوريا، التقط هذا المشهد العجيب، وقد نقلت عنه وسائل إعلام رواية تقول إنه حين هم بالاستحمام، لاحظ جرذا في حوض الغسيل. وقد تصرف هذا الجرذ مثل إنسان، مشددا على أنه لم ير شيئا مماثلا في حياته.

وروى المواطن البروفي أن استحمام الجرذ استمر 30 ثانية، بعدها لاذ بالفرار فجأة، لافتا إلى أنه يعتقد أن هذا الدخيل أراد فقط أن ينظف نفسه بشكل جيد.

لكن الخبراء المطلعون على سلوك هذا النوع من القوارض، كان لهم رأي آخر، إذ وصفوا هذه الرواية بأنها لا تصدق، وأكد أحدهم وهو أستاذ متخصص في جامعة توماس إيفيلو في فنلندا أن "الحركات غريبة جدا، والجرذ يتصرف كما لو أنه يريد أن يتخلص من شيء ما عالق به، أما رغوة الصابون على الجسم فلا شك مشكلة لهذا الحيوان. الجرذان تنظف أجسامها في العادة باستخدام ألسنتها وأسنانها".

وهكذا شك الكثير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بأن صاحب مقطع الفيديو لفق المشهد، وعلّم هذا الجرذ أن يتصرف بهذا الشكل حين يبلله ويغطيه بالمواد المنظفة.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر