شاهد.. المشاركون في سوتشي على متن الطائرة و"بكتب اسمك يا بلادي"

تداول ناشطون سوريون بكثرة مقطعا مصورا على متن طائرة مدنية متجهة من دمشق إلى سوتشي، تقل عددا من المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي الروسية، وهم يغنون "بكتب اسمك يا بلادي".

وأنشد ركاب الطائرة أغنية "بكتب اسمك يا بلادي".

يشار إلى أن هذه الأغنية ألفها اللبناني إيلي شويري، عام 1973 أثناء سفره جوا بين بيروت والولايات المتحدة الأمريكية في نوع من الحنين إلى الوطن.

واكتسبت الأغنية شعبية كبيرة وأصبحت إحدى أهم الأغاني الوطنية في المشرق العربي. غناها أول مرة جوزيف عازار، ثم غناها بعده كثير من الفنانين منهم دريد لحام وحازم شريف وفرح يوسف.

وصول الوفد السوري إلى #روسيا للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وهم يغنون أغنية "بكتب اسمك يا بلادي". pic.twitter.com/FMRb8arH6B — Shami ♥ (@_Shamiii) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

المصدر: RT