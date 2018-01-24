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أول فيديو من مكان عملية السطو المسلح على مصرف في العاصمة الأردنية

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أول فيديو من مكان عملية السطو المسلح على مصرف في العاصمة الأردنية
Reuters
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نشرت وسائل إعلام أردنية مقطع فيديو أكدت أنه من أمام بنك "سوسيتيه جنرال" في حي الوحدات في العاصمة الأردنية، الذي تعرض لسطو مسلح اليوم الأربعاء.

وكان التلفزيون الأردني قد أعلن في وقت سابق أن فرع بنك "سوسيتيه جنرال" في الوحدات تعرض لعملية سطو، حيث قام اللص بسرقة مبلغ مالي وفرّ به من المكان.

يشار هنا إلى أن السطو الأخير يعد الثاني، الذي تتعرض لها المصارف في عمان، حيث سطا شاب عمره 23 عاما قبل يومين على أحد البنوك وسلب 98 ألف دينار (حوالي 137 ألف دولار)، لكن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه بعد نحو ساعة من فراره.

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