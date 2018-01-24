مجددا.. سطو مسلح على مصرف في العاصمة الأردنية

أفادت وسائل إعلام أردنية اليوم الأربعاء بأن مصرفا يقع في منطقة الوحدات في عمان تعرض لعميلة سطو، وذلك بعد يومين من تعرض مصرف "الاتحاد" في منطقة عبدون بالعاصمة لسطو.

وقالت مصادر أمنية لـصحيفة "الغد الأردني" إن شخصا ملثما يحمل سلاحا ناريا، نفذ سطوا على أحد أفرع البنوك في منطقة الوحدات بالعاصمة عمان، وتمكن من سرقة مبلغ مالي، قبل أن يلوذ بالفرار.

ولاحقا، أفاد مصدر أمني مسؤول بأن بلاغا ورد صباح اليوم، للأجهزة الأمنية، يفيد بحدوث عملية السطو المسلح، حيث قام شخص مجهول بسرقة مبلغ مالي ولاذ بالفرار دون وقوع إصابات، لافتا إلى أن البحث الجنائي باشر التحقيقات في القضية.

فيما، أعلن التلفزيون الأردني أن فرع بنك "سوسيتيه جنرال" في الوحدات هو الذي تعرض لعملية السطو، حيث قام السارق بأخذ مبلغ مالي والفرار من المكان.

#سطو_مسلح على بنك سوسيتيه جنرال (فرع الوحدات) صباح اليوم الاربعاء من قبل شخص مجهول بحوزته سلاح ناري، حيث قام السارق بأخذ مبلغ مالي والفرار من المكان، دون وقوع اصابات تذكر#سطو_الوحدات#الأردن#على_بنكpic.twitter.com/I0qhjgdu59 — JRTV (@JrtvMedia) January 24, 2018

وقبل يومين، نفذ شاب عمره 23 عاما، سطوا مسلحا على بنك وقام بسلب 98 ألف دينار (حوالي 137 ألف دولار)، لكن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه بعد نحو ساعة من فراره.

(دينار أردني = 1.4 دولار)

المصدر: وكالات

فريد غايرلي