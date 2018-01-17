بالفيديو.. تركيا تصوب صواريخها باتجاه عفرين

تظهر لقطات من يوم الثلاثاء كيف تم وضع أنظمة الصواريخ، التي يقال أنها مصوبة نحو عفرين في سوريا، على طول الحدود التركية.

وتفيد المعلومات بأن الصواريخ تم نشرها في محافظتي كيريخان ويايلاداجى فى هاتاي.

وكانت وكالة "الأناضول" قد أفادت مساء أمس الثلاثاء ببدء نزوح الأهالي عن مدينة عفرين في محافظة حلب شمال سوريا.

هذا وقد توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء بأن تقضي قوات بلاده قريبا على المسلحين الأكراد شمال سوريا في حملة ستبدأ من مدينتي عفرين ومنبج في ريف محافظة حلب.

المصدر: رابتلي