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شاهد لحظة ثوران بركان أغونغ الإندونيسي

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قالت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث الإندونيسية، اليوم الاثنين، إن بركان أغونغ في جزيرة بالي أطلق أعمدة كثيفة من الرماد لمسافة 2500 متر في السماء.

وأشار المتحدث باسم الوكالة، سوتوبو بورو نوجروهو، إلى أن الثوران كان قصيرا ولم تسفر عنه أي إصابات، مؤكدا أن مطار الجزيرة الدولي يعمل بشكل طبيعي.
وكانت السلطات قد رفعت التحذير إلى أعلى مستوى في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، وطلبت إجلاء حوالي 100 ألف شخص.

يذكر أن أخر ثوران للبركان، الذي يبلغ طوله 3031 مترا، استمر لمدة عام منذ 1963 وحتى 1964، ما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالاضطرابات الزلزالية والانفجارات البركانية.

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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