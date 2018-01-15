شاهد لحظة ثوران بركان أغونغ الإندونيسي

قالت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث الإندونيسية، اليوم الاثنين، إن بركان أغونغ في جزيرة بالي أطلق أعمدة كثيفة من الرماد لمسافة 2500 متر في السماء.

وأشار المتحدث باسم الوكالة، سوتوبو بورو نوجروهو، إلى أن الثوران كان قصيرا ولم تسفر عنه أي إصابات، مؤكدا أن مطار الجزيرة الدولي يعمل بشكل طبيعي.

وكانت السلطات قد رفعت التحذير إلى أعلى مستوى في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، وطلبت إجلاء حوالي 100 ألف شخص.

Untuk kesekian kalinya Gunung Agung erupsi lagi. Erupsi disertai asap dan abu vulkanik kelabu dengan intensitas sedang. Tinggi kolom 2.000 meter. Status Awas. Bandara Ngurah Rai normal beroperasi. Hujan abu tipis jatuh di Desa Kesimpar, Desa Kertamandala Kec Abang. #balipic.twitter.com/L3L0mVedwl — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 15 janvier 2018

يذكر أن أخر ثوران للبركان، الذي يبلغ طوله 3031 مترا، استمر لمدة عام منذ 1963 وحتى 1964، ما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالاضطرابات الزلزالية والانفجارات البركانية.

المصدر: وكالات

رُبى آغا