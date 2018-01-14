بالفيديو.. علاج عجيب غريب لمرض السرطان من دون طبيب!

شفيت المواطنة ستانيسلافا مونستفيلين من لاتفيا التي تبلغ من العمر 70 عاما من داء السرطان بعد أن بدأت باتباع نظام غذائي غريب، هو تناول الرمال.

ووفقا لمونستفيلين، فقد تم تشخيص مرض السرطان لديها بمرحلة متقدمة، عندها قررت أن تعالج نفسها بنفسها.

وتنصح العجوز الآخرين للحصول على نتائج أفضل، بأن يتناولوا الرمال دون خلطها مع أي شيء آخر كالطعام، أو الماء.

المصدر: رابتلي