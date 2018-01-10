السعودية "صوفيا" حصلت على ساقين

حصل الروبوت "صوفيا" الذي صممته شركة هانسون روبوتيكس الأمريكية على النصف السفلي من الجسم وتمكنت صوفيا من المشي.

وتعد "صوفيا" من أذكى الروبوتات في العالم تستطيع التعرف على الوجوه وتستطيع الحوار، وقالت خلال أحد اللقاءات معها إنها ترغب بالذهاب إلى المدرسة وتأسيس عائلة والقضاء على البشرية.

ولكن هناك أمل بعد حصول "صوفيا" على الجنسية السعودية (العام الماضي) أن موقفها بشأن مستقبل البشر قد تغير.