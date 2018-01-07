لاعبة جمباز تسقط أثناء أدائها قفزة مركبة (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسقوط لاعبة سيرك أثناء أدائها قفزة أكروباتية في مدينة غوميل بيلاروس.

وصور أحد الحضور لحظة سقوط اللاعبة على هاتفه المحمول، ونشرها على موقع "فكانتاكتي"، منوها إلى أن الحادث وقع يوم الـ5 يناير/كانون الثاني الجاري.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، أن الحادث وقع أثناء أداء اللاعبة قفزة مركبة، لتسقط بجانب الشبكة الموضوعة في الأسفل للحماية من ارتفاع يقدر بـ 12 مترا، ونقلت الفتاة على الفور إلى المستشفى وهي تعاني من نزيف في الرأس.

وأكد الفحص الأولي أن الفتاة لا تعاني من أية كسور أو رضوض.

وبحسب صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس"، فإن الضحية هي لاعبة الجمباز يوليا تيكايف (20 عاما) من ضمن فريق آليشير آلييف من موسكو.

المصدر: لينتا. رو

هاشم الموسوي