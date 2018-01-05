فريق برشلونة يجري تدريبا مفتوحا يحضره عشرات الأطفال

حضر عشرات الأطفال حصة تدريبية مفتوحة لنادي برشلونة الإسباني في العاصمة الكتالونية، اليوم الجمعة، وذلك قبل مواجهة البارسا لضيفه ليفانتي ضمن الجولة الثامنة عشرة من الليغا.

وبعد انتهاء الحصة التدريبية، قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميله في الفريق الأوروغوياني لويس سواريز، بزيارة مستشفى أطفال، وذلك خلال الزيارة السنوية التقليدية، وحصل الأطفال على صور مع لاعبي الفريق الأول للنادي الكتالوني.

المصدر: رابتلي

فادي سيمير