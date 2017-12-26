"آلهة الحرب" سلاح روسي لتدمير الأسلحة النووية

"كواليتسيا" أو المدفع المضاد لأسلحة العدو النووية التكتيكية، أو "آلهة الحرب" تسميات لمدفع روسي ذاتي الحركة عرضته روسيا في عيد نصرها قبل عامين ولا تزال مواصفاته محاطة بالسريّة.

"آلهة الحرب"، مخصصة لضرب أسلحة العدو النووية التكتيكية، ومرابض مدفعيته وبطارياته الصاروخية وقواته البشرية ووسائط دفاعه المضادة للأهداف الجوية والصواريخ.

كما تقدر "آلهة الحرب" على تدمير أنفاق العدو وتحصيناته وراء خطوط النار وقطع طرق إمداده وانسحاب قواته المحاصرة، وهذا ما يفسر الكشف عنها في الـ9 من مايو 2015 في الذكرى الـ70 لسحق جيوش النازية في الحرب الوطنية العظمى.

مواصفات "كواليتسيا":

مدفع بعيار 152 مم

مدى القذيفة المجدي 70 كم

تطلق 10 قذائف في الدقيقة

تنتقي أهدافها بشكل آلي

قذائفها متفجرة متشظية وموجهة

الوقت اللازم للتعمير والجهوز 15 دقيقة

يمكن تلقيمها بـ70 قذيفة

قادرة على العمل في مختلف الظروف الجوية وفي الليل والنهار

لا مثيل لها في العالم بكل مواصفاتها

المصدر: RT

صفوان أبو حلا