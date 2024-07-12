وبين الحين والآخر تعرض "سرايا القدس وفصائل أخرى فلسطينية مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود إسرائيليين ومبان يتحصنون بها وآليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في عدة مناطق بغزة.

المصدر: RT