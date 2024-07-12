"سرايا القدس" تعرض مشاهد من استهدافها بقذائف الهاون جنود وآليات إسرائيلية في غزة
عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مشاهد من قصف مقاتليها بقذائف الهاون لجنود وآليات إسرائيلية في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة.
"سرايا القدس" تعرض مشاهد من "إغارة" مقاتليها على قوة إسرائيلية من مسافة صفر داخل منزل في غزة (فيديو)
وبين الحين والآخر تعرض "سرايا القدس وفصائل أخرى فلسطينية مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود إسرائيليين ومبان يتحصنون بها وآليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في عدة مناطق بغزة.
المصدر: RT
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