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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 11:45 GMT

    "حزب الله" ينشر حلقة ثانية مما رصده "الهدهد".. قواعد استخبارات إسرائيلية ومقرات قيادية في الجولان

    نشر الإعلام الحربي لـ "حزب الله"، مشاهد صورتها طائرات استطلاع تابعة له، لقواعد ومقرات قيادية ومعسكرات إسرائيلية، في الجولان السوري المحتل.

    "حزب الله" ينشر حلقة ثانية مما رصده "الهدهد".. قواعد استخبارات إسرائيلية ومقرات قيادية في الجولان

    تجدر الإشارة إلى أن "حزب الله" سبق أن نشر فيديو لطائرة مسيرة أطلق عليها اسم "هدهد"، قامت بتصوير أهداف مهمة جدا داخل العمق الإسرائيلي قبل فترة، وخصوصا في مدينة حيفا.

    المصدر: RT

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