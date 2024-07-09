"حزب الله" ينشر حلقة ثانية مما رصده "الهدهد".. قواعد استخبارات إسرائيلية ومقرات قيادية في الجولان
نشر الإعلام الحربي لـ "حزب الله"، مشاهد صورتها طائرات استطلاع تابعة له، لقواعد ومقرات قيادية ومعسكرات إسرائيلية، في الجولان السوري المحتل.
تجدر الإشارة إلى أن "حزب الله" سبق أن نشر فيديو لطائرة مسيرة أطلق عليها اسم "هدهد"، قامت بتصوير أهداف مهمة جدا داخل العمق الإسرائيلي قبل فترة، وخصوصا في مدينة حيفا.
"هذا ما عاد به الهدهد".. "حزب الله" ينشر صورا من شمال إسرائيل تضم قواعد عسكرية
الحلقة الثّانية من #الهدهد أكثر إيلامًا وإذلالًا للعدو..— حسن الدّر (@HasanDorr) July 9, 2024
تصوير القواعد العسكريّة الاستراتيجيّة أخطر وأصعب من تصوير #حيفا ومينائها.. والآتي أعظم🔻 pic.twitter.com/7F734OUK7i
المصدر: RT
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