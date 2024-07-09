تجدر الإشارة إلى أن "حزب الله" سبق أن نشر فيديو لطائرة مسيرة أطلق عليها اسم "هدهد"، قامت بتصوير أهداف مهمة جدا داخل العمق الإسرائيلي قبل فترة، وخصوصا في مدينة حيفا.

الحلقة الثّانية من #الهدهد أكثر إيلامًا وإذلالًا للعدو..

تصوير القواعد العسكريّة الاستراتيجيّة أخطر وأصعب من تصوير #حيفا ومينائها.. والآتي أعظم🔻 pic.twitter.com/7F734OUK7i — حسن الدّر (@HasanDorr) July 9, 2024

المصدر: RT